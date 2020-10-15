الكهرباء: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين في العالم

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك رؤية من القيادة السياسية لتكون مصر محور الكهرباء والطاقة بعد التطوير الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك مشروعات لربط الكهرباء بالسعودية والسودان والأردن وليبيا، ومشروعات أيضا لربط الكهرباء بقبرص ومنها إلى اليونان.



وتابع، مصر أصبحت محط أنظار العالم لافتا أن الاستثمارات العالمية تسعى لضخ مزيد من الأموال سواء في مشروعات الطاقة المتجددة أو المشروعات المختلفة.



