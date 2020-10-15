بعد جعلها للإطلاع فقط.. ننشر أسماء القصص في المراحل الدراسية المختلفة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أم القصة أو ما يسمى بالكتاب الإضافي أو ذي الموضوع الواحد بالمراحل الدراسية الثلاث بمادة اللغة العربية ستكون للاطلاع فقط في العام الدراسي الجديد، وفي هذا السياق تنشر الفجر أهم أسماء القصص عقب صدور القرار رسميًا.


المرحلة الابتدائية (في أعماق البحار - على مبارك) كتابان مقرران ويمتحن فيهما الطالب.


وفي المرحلة الإعدادية (عقبة بن نافع - كفاح شعب مصر - طموح جارية) كلها كتب مقررة ويمتحن فيها الطالب.


والمرحلة الثانوية (أبو الفوارس عنترة - وااسلاماه - الأيام) وقال المصدر أن كل هذه القصص للإطلاع والدراسة.




وقالت وزارة التربية والتعليم أن القصة للإطلاع لا يعني الغاؤها وممكن أن يمتحن فيها الطالب.





وكان قد قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليقا علي قرار جعل القصة بالمراحل الدراسية المختلفة للاطلاع فقط:" المفروض القصص جزء من المناهج الهامة وقد أعلنا سابقا ان الامتحانات الالكترونية لن تستخدم اسئلة مقالية تستوجب استخدام القلم ولكن ممكن أن نسأل عن محتوى القصة باجابات من متعدد على سبيل المثال وجائز ان يطلب التعليم العالي امتحان قبول في بعض الكليات معتمدا على القصة ".


وأضاف في تصريح صحفي له علي صفحته علي الفيس بوك: "ارجو الاكتفاء بما ذكرناه والاصل في الأمور ان ندرس القصة ونستهدف المزيد من التعلم ولا نسأل عن الامتحان خصوصا واننا لم نبدا العام الدراسي من الاساسي"

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