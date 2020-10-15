مصرع مقاول إثر انقلاب سيارة بمركز ملوى بالمنيا

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لقى مقاول مصرعه إثر انقلاب سيارة كان يستقلها بالطريق الصحراوي الغربي لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ الي مركز شرطة ملوي ب إنقلاب سيارة ومصرع شخص.

وعقب انتقال قوات الأمن تبين انه أثناء استقلال "عادل. ع. ي. م" 55 عاما مقاول ومقيم سوهاج، السيارة رقم 9561 ت ر خ، بالصحراوي الشرقي لمركز ملوي، اختلت عجلة القيادة بيده، مما ادي الي انقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن وفاة المذكور، تم نقل جثته الي مشرحة مستشفي ملوي العام، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

