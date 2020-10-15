محمد موسى: مصر المظلمة في عهد الإخوان تنير العالم الآن

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أشاد الإعلامي محمد موسى بمشروع الربط الكهربائي الدولي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمملكة العربية السعودية وفقًا للسيناريو المتفق عليه بين البلدين.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مصر التي كانت مظلمة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت تنير العالم الآن بمشروعات كبيرة وعملاقة يشهد لها العالم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة على تطوير قطاع الكهرباء.

وأكد الدكتور محمد شاكر أنه سيتم توقيع العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية نهاية 2020 لأفتا أن مصر تسعى للتحول إلى محور عالمي للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهرباء بالعديد من دول العالم، موكدًا أن هناك مشروعات ربط قائمة بين مصر وليبيا، والأردن، والسودان، وجاري الانتهاء من إجراءات الربط مع قبرص ومنها إلى اليونان.

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