وائل الإبراشي: رجل الشرطة مشروع شهيد فى سبيل حماية الوطن

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قال الإعلامى وائل الإبراشي، إن احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، يؤكد أن مصر مصنع أبطال لا يتوقف عن تخريج أبطال يسطرون بطولات فى التضحية من أجل الوطن، مشددًا أن الإرهابيون الذين يعتقدون أن استهداف رجال الشرطة وكل المعنيين بمكافحة الإرهابي أمر سوف يضعف مصر "مخطئين".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن كافة رجال الشرطة هم مشروع شهيد فى سبيل حماية الوطن، لافتًا إلى أن حديث أمهات الشهداء اليوم خلال حفل التخرج،يوصل رسالة قوية للإرهابيين يؤكد أن الشهيد يزيد المجتمع وأمهات الشهداء صلابة وقوة وإصرار على مواصلة اقتلاع الإرهاب من جذوره.



وتابع "الإبراشى":"أمهات الشهداء العماد الأساسى فى القوة النفسية للشعب المصرى..وتكريمهم اليوم كان مهمًا.. مصر لديها مصنع أبطال لا يتوقف فى التسابق من أجل نيل الشهادة"، مشددًا على أن الإرهاب لا يستهدف الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة فقط بل كافة المجتمع المصرى.



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وقال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، إننا نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة تمثل نخبة واعدة من رجال الشرطة ليشاركوا زملاءهم مواصلة العمل ليل نهار من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، متابعا: "أتوجه بالتحية والإعزاز لأروح الشهداء الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة الباسلة في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وكل التحية والشكر للمصابين الأبطال الذين قدموا التضحيات لرفعة هذه الوطن الغالى".



وأضاف خلال كلمته في الاحتفالية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تمضى في عهد الرئيس السيسي وفق خارطة طريق لتحقيق مسار التنمية والرخاء وإعادة بناء الدولة التي كادت أن تعصف بها المؤامرات والدسائس، وانحاز شعب مصر لهذا الطريق وفق إدارة وطنية، واجتياز مخططات الشر والهدم والتي تحاك بالداخل والخارج للقضاء على هذا الوطن وشعبه.



وخلال الاحتفالية، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل كلية الشرطة دفعة 2020، حيث قلدهم الرئيس أنواط الامتياز من الطبقة الثانية.



وقال الرئيس السيسي خلال الاحتفالية: «أوجه حديثي لكل مصري موجود هنا، وبيسمعنا أقول لهم اعتبروهم الأب والأخ لأنهم ينظرون لكم بهذه المنزلة وهذه المكانة ويؤلمنا استشهادهم في سبيل مصر علشان 100 مليون يعيشوا، وألف مبروك، ربنا يحفظكم من كل سوء».

