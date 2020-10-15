اختتام مهرجان الزيتون الأول بالباحة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
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شهد وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري اليوم, ختام مهرجان الزيتون الأول بالمنطقة, الذي تشرف عليه الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة، والمُقام بمزرعة الزيتونة السياحية.

 

وتخلل الحفل تدشين الموقع الإلكتروني للجمعية التعاونية للزيتون بالباحة, كما أشار أستاذ كرسي الشيخ سعيد العنقري لأبحاث الزيتون بجامعة الباحة الدكتور عبدالله صالح خضر إلى أن الكرسي قام بحصر الزيتون البري بالتعاون مع جامعة بوترا بدولة ماليزيا عن طريق الاستشعار عن بعد , ونظم المعلومات الجغرافية , إضافة إلى حصر كل مزارع الزيتون بالباحة ، بالتزامن مع القيام بالعديد من التجارب على الزيتون ، مبيناً أن أهداف الكرسي تضمنت إنشاء جمعية تعاونية متخصصة في الزيتون بالمنطقة.

 

وفي ختام الحفل جرى تكريم الجهات الحكومية الداعمة للمهرجان, بينما تسلم وكيل إمارة الباحة هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة الدكتور صالح بن عباس آل حافظ بهذه المناسبة.

 

وأكد السياري في تصريح صحفي عقب الحفل أن مهرجان الزيتون الأول أتى بتوجهات من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, حيث أن المبيعات قاربت النصف مليون ريال, وجميع المنتج لدى المزارعين نفذ , وهذا يدل على نجاح المهرجان في موسمه الأول ومن المتوقع يكون في الأعوام القادمة زيادة في الإنتاج واهتمام أكبر للمزارعين بشجرة الزيتون.

 

وأبان أن الباحة حضيت خلال هذا العام بالعديد من المهرجانات الزراعية كالتمور , والرمان , والزيتون ، وجميعها تدل على الاهتمام بالمزارع وتسويق المنتج بالشكل الصحيح ويتم بيعها بشكل يليق به, مؤكداً أن منطقة الباحة هويتها الأساسية زراعية , ولديها نجاح مبهر في العديد من المنتوجات الزراعية , وهناك توجيه من سمو أمير الباحة بدراسة إقامة مهرجان يختص باللوز في المنطقة.

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