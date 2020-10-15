وزير التعليم: "جعل القصة للاطلاع فقط لا يعني عدم ذكرها في الامتحانات"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليقا علي قرار جعل القصة بالمراحل الدراسية المختلفة للاطلاع فقط: "المفروض القصص جزء من المناهج الهامة وقد أعلنا سابقا ان الامتحانات الالكترونية لن تستخدم اسئلة مقالية تستوجب استخدام القلم ولكن ممكن أن نسأل عن محتوى القصة باجابات من متعدد على سبيل المثال وجائز ان يطلب التعليم العالي امتحان قبول في بعض الكليات معتمدا على القصة".

وأضاف في تصريح صحفي له علي صفحته علي الفيس بوك: "ارجو الاكتفاء بما ذكرناه والاصل في الأمور ان ندرس القصة ونستهدف المزيد من التعلم ولا نسأل عن الامتحان خصوصا واننا لم نبدا العام الدراسي من الاساسي.

واستكمل الوزير: ملاحظة للمعترضين دائما: ارجو تحليل ودراسة سلسلة كتب اللغة العربية والانجليزية في المناهج الجديدة من KG1 حتى الثالث الابتدائي كي تتعرفوا على مقدار اهتمامنا باللغة العربية واللغات الاخرى.

وتابع: لقد ذكرنا كل هذا حتى ينتهي الجدل الغير مفهوم قبل بدء العام الدراسي وليس لتلقي المزيد من الاسئلة.
خالص تحياتي.

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