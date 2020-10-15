وزير الداخلية: مصر تسير في عهد السيسي وفق خارطة طريق لتحقيق التنمية والرخاء

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عرض الإعلامي محمد موسى نص كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة
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وقال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إننا نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة تمثل نخبة واعدة من رجال الشرطة ليشاركوا زملاءهم مواصلة العمل ليل نهار من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، متابعا: "أتوجه بالتحية والإعزاز لأروح الشهداء الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة الباسلة في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وكل التحية والشكر للمصابين الأبطال الذين قدموا التضحيات لرفعة هذه الوطن الغالى".

وأضاف خلال كلمته في الاحتفالية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تمضى في عهد الرئيس السيسي وفق خارطة طريق لتحقيق مسار التنمية والرخاء وإعادة بناء الدولة التي كادت أن تعصف بها المؤامرات والدسائس، وانحاز شعب مصر لهذا الطريق وفق إدارة وطنية، واجتياز مخططات الشر والهدم والتي تحاك بالداخل والخارج للقضاء على هذا الوطن وشعبه.

وخلال الاحتفالية، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل كلية الشرطة دفعة 2020، حيث قلدهم الرئيس أنواط الامتياز من الطبقة الثانية.

وقال الرئيس السيسي خلال الاحتفالية: «أوجه حديثي لكل مصري موجود هنا، وبيسمعنا أقول لهم اعتبروهم الأب والأخ لأنهم ينظرون لكم بهذه المنزلة وهذه المكانة ويؤلمنا استشهادهم في سبيل مصر علشان 100 مليون يعيشوا، وألف مبروك، ربنا يحفظكم من كل سوء».

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