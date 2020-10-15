العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في المنيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:21 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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عثر الأهالى علي جثة لسيدة مجهولة الهوية تطفو بترعة الإبراهيمية أسفل الكوبرى الجديد بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ الي مركز شرطة أبوقرقاص بالعثور علي جثة لسيدة.

وعقب انتقال قوات الأمن تبين ان الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ترتدي جميع ملابسها، وكشف تقرير مفتش الصحة بعدم وجود اي إصابات ظاهرية.

ولم يتم التعرف عليها حتي الآن، تم نقل الجثة الي مشرحة المنيا العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

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