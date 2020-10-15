مدرب الرجاء في ورطة كبيرة قبل مواجهة الزمالك









وقع جمال سلامي المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي المغربي فى ورطة قبل مواجهة الزمالك المقبلة فى دور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وذكر موقع البطولة المغربي أن سلامي يبحث عن بديل لملء الفراغ الموجود على مستوى ظهير أيمن في التشكيلة الأساسية خلال مواجهة الزمالك المقبلة.





وأضاف الموقع المغربي أنه من المنتظر أن يوظف المدرب سلامي، اللاعب عبد الإله مذكور أو محمد مكعازي، لشغل مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الزمالك، في ظل غياب كل من عمر بوطيب وعبد الرحيم شاكير، عن الفريق بسبب الإصابة.





ومن المقرر أن يواجه الرجاء نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.



