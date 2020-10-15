تعرف علي مباريات الجولة الاخيره للمجموعه الثالثه لدوري القسم الثالث

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تنطلق بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا، منافسات الأسبوع الثاني والعشرون والاخيرة، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2019\2020.



في المباراة الأولي، يحل فريق الهنداو، ضيفا على فريق ابوتيج، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب ابوتيج.



وفي المباراة الثانية، يلعب فريق نادي ملوي، مع فريق ناصر الفكرية، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب ناصر ملوي.



وفي المباراة الثالثة، يواجه فريقالوليدية، فريق مركز شباب سمالوط، في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب ناصر بالوليدية.



وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق بني مزار، فريق القوصية ، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مركز شباب مطاي.



وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق مركز شباب الخارجة ، فريق مركز شباب ناصر ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب الخارجة.



وفي المباراه السادسة، يلتقي فريق أسمنت أسيوط فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها إستاد أسمنت أسيوط.



وجاءت مباريات الجولة الثانية والعشرون للمجموعة الثالثة علي النحو التالي:



- بني مزار × القوصية

- نادي ملوي × ناصر الفكرية

- الوليدية × مركز شباب سمالوط

- ابوتيج × الهنداو

- مركز شباب الخارجة × مركز شباب ناصر ملوي

- أسمنت أسيوط × مركز شباب القيس



وجاء ترتيب المجموعة الثالثه علي النحو التالي:



1- أسمنت أسيوط 45 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 39 نقطة

3- القوصية 36 نقطة

4 - نادي ملوي 34 نقطة

5- ناصر الفكرية 33 نقطة

6- ابوتيج 28 نقطة

7- مركز شباب سمالوط 24نقطة

8 - بني مزار 23 نقطة

9 - الهنداو 23 نقطة

10 - مركز شباب القيس 22 نقطة

11 - مركز شباب الخارجة 20 نقطة

12 - الوليدية 17 نقطة