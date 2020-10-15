شاكر عبد الحميد: "فيسبوك" ديوان العرب.. و"الميديا لا تخلق مبدعاً"





وأضاف "شاكر" في حوار مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الخميس، أنه يجب أن نستعيد دور قصور الثقافة ولكن بشكل يتناسب مع العصر، مؤكدا أن "قصور الثقافة بحاجة لرؤية جديدة".





وأشار الوزير الأسبق، إلى أن الصناعات الثقافية تركز على الإبداع والإنتاج معا، ولو فقدا أي شرط لن تنجح الصناعة.



وقال وزيرِ الثقافةِ الأسبق، إن مقولة "الشعر ديوان العرب" تغيرت في الوقت الحالي وأصبح "فيس بوك ديوان العرب"، لأننا نعيش عصر الصورة.



وأضاف "شاكر"، أن "الميديا لا تخلق مبدعًا فالكتابة موهبة وجزء منها يولد بها الشخص والجزء الثاني يُطوره بالتعلم وباكتساب المهارات والتدريب".



وتابع: "الإبداع حالة مستمرة لا تتوقف، فهناك أشخاص كثر يكتبون عبر الميديا ولكن المحصلة ضعيفة جدا".



قال الدكتور شاكر عبد الحميد، وزيرِ الثقافةِ الأسبق، إن مصر بحاجة لخريطة ثقافية جديدة لقراءة تاريخ مصر بشكل جيد ويتم تقديمه بشكل يليق ببلادنا.