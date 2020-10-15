تكريم ابطال الممر في احتفالية قطاع الإنتاج الثقافي (صور)

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كرمت دكتور ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة وخالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي النجم أحمد رزق والفنان محمد الشرنوبي والفنان وأمير صلاح الدين والمنتج هشام عبد الخالق.





الاحتفالية تم من خلالها تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة، كما تم إعلان جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى موسمها الثالث، والتى استقبل القطاع الأعمال المشاركة بها، فى الفترة من 2 يونيو حتى 15 أغسطس الماضى، وبلغ عدد المشاركين 68 متسابقا و75 أغنية وطنية جديدة.







ويقدم القطاع هذا العام خمس جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.







