الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة تنظم الدورة التدريبية الثالثة "أون لاين"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تنظم الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة، التابعة للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدورة التدريبية الثالثة، عن تكنولوجيا العروض الرياضية، والتي ستقام خلال الفترة من ١٧ الى ١٩ أكتوبر الجاري، أون لاين عبر تطبيق زووم.

تقام الدورة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويشرف عليها الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد، والدكتور حازم الروبي المشرف العام علي الأكاديمية.

ويحاضر في هذه الدورة كل من الدكتور صلاح سليمان من كلية التربية الرياضية بالهرم، والدكتور سعيد عبد الرشيد من كلية التربية الرياضية بجامعة السادات، والدكتورة زينب الإسكندراني من كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق، والدكتورة إيمان قطب من كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية، والدكتورة أمل سرور من كلية التربية الرياضية بجامعة السادات، والدكتورة منال طلعت من كلية التربية جامعة أن القري بمكة المكرمة، والدكتورة هبه النجار من كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، ومؤمن عبد الرحيم مدير إدارة الكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة، كما تعتمد شهادات الدورة من وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة.

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