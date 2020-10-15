وكيل كلية حقوق القاهرة يكشف عقوبة الجناة في واقعة فتاة المعادي

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عقب الدكتور أسامة عبيد، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على واقعة فتاة المعادي التي تم قتلها على يد متهمين يستقلان سيارة ميكروباص بدافع السرقة، قائلًا: "بيان النيابة العامة عن هذه الواقعة يوضح الكثير من الحقائق منها: أن المكان الذي حدث فيه القتل ضيق جدًا، وبالتالي سير السيارة بسرعة عالية جدًا، يعني توفر نية القتل لدى الجناة، وليس نية السرقة فقط".



وتابع "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج"مساءDmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الجاني الأول استمر في إمساك حقيقية فتاة المعادي لمدة طويلة مما أدلى لسحلها حتى الوفاة، وهذا دليل آخر على توفر نية القتل والسرقة معًا.



ولفت إلى أن الجاني تقبل فكرة قتل فتاة المعادي، لتحقيق جناية السرقة، وفي هذه الحالة ترتفع العقوبة من السجن المشدد للإعدام.



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انتهت منذ قليل صلاة الجنازة علي مريم محمد فتاة المعادى التى تم قتلها على يد متهمين يستقلان سيارة ميكروباص بالمعادى بمسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع عدد كبير من أقاربها وأصدقائها، لأداء، وسوف يتم تشيع الجثمان إلى مثواه الاخير بمقابر الأسرة فى بلبيس بالشرقية.



يذكر أنه تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان، وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.

