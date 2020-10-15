نشرة حوادث الفجر: مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات لضباط النظام

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.





مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق السادس بمنطقة دار السلام





لقى طفل مصرعه أثر سقوطه من الطابق السادس من شرفة منزله بمنطقة دار السلام بدائرة القسم، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).





ضبط نصاب استولى على 2 مليون جنيه من أهالي النزهة





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية لقيامه بالإشتراك مع آخر بالنصب والإحتيال على المواطنين بمنطقة النزهة والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).





افتتاح مطعم يوتيوبر شهير وزوجته يتسبب في أزمة مرورية بالمعادي





قامت أجهزة الأمن بتنظيم حركة المرور بشارع ٩ بمنطقة المعادى عقب تجمع عدد كبير من المواطنيين لحضور افتتاح مطعم يمتلكة يوتيوبر شهير وزوجته، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).





بأسلوب كسر الباب.. التحقيقات تكشف تفاصيل سرقة شقة الشاعر سيد يونس بحدائق أكتوبر





كشفت تحقيقات النيابة العامة، بأكتوبر، في واقعة سرقة شقة الشاعر سيد يونس، بحدائق أكتوبر، أن المتهم استغل عدم تواجده وقام بكسر باب الشقة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).





تأجيل دعوى اعتبار مملكة الجبل الأصفر تابعة لمصر لـ19 نوفمبر





قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من فوزي عبدالنبي المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار جمهوري بجعل السيادة المصرية على أرض مملكة الجبل الأصفر باعتبارها مصرية ووضع قوات مسلحة عليها لتأمينها بعد محاولة السيطرة عليها من جهات غير معلومة، لجلسة 19 نوفمبر المقبل، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).





"ملقتش غير 20 كتاب".. الجار وراء سرقة شقة الشاعر سيد يونس بحدائق أكتوبر





72 ساعة فقط احتاجهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة لكشف ملابسات سرقة شقة الشاعر سيد يونس، بحدائق أكتوبر، إذ تبين أن جاره وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).





عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام



