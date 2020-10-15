شاكر عبد الحميد: المصريون قادرون على صناعة المعجزات

Advertisements

نصح الدكتور شاكر عبد الحميد، وزيرِ الثقافةِ الأسبق، لعدم الاستماع للمشككين في انتصار حرب أكتوبر 1973.

وأضاف "شاكر" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اليوم الخميس، أن حرب أكتوبر مليئة بالدروس والعبر والتي ينبغي النظر إليها بعمق والاستفادة منها في واقعنا الحاضر.

وأشار إلى أن "الشخصية المصرية تقدر تعمل المعجزات ولكن المهم تتوفر الروح الوطنية والمعنوية والإحساس الجمعي".

ودعا "شاكر" الدولة لإنشاء مركز لدراسة الشخصية المصرية فقط لهذا الموضوع، متابعا: "نحتاج قراءة نقدية للشخصية للتوصل لخصائصها بدقة".

وواصل قائلا: "جمال حمدان حينما تحدث عن الشخصية المصرية ظلمها في بعض الجوانب الإنسانية".

وقال وزيرِ الثقافةِ الأسبق، إن "الصناعات الثقافية " مشروع وطني ولابد من العمل عليه لصالح مصر، وعلينا التكاتف حوله.

وأضاف "شاكر" أن مصر بحاجة لروح معنوية وهذا يُعطي الفرد فرصة للإبداع وشعور بالانتماء للمكان والوطن والمشروع الذي يعمل عليه الشخص.

ولفت إلى أن روح انتصار حرب أكتوبر علينا استعادتها من أجل الخروج من الأزمة ومواجهة الإحباط ولصالح الوطن، مؤكدا أننا "بحاجة لشعور المواطنين ببلدها، البلد بلدها مش بلد شخص آخر، لتعميق الانتماء".

وأكد أن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، التضحية بالدم فشقيقي أصيب وهو كان ضمن سلاح الصاعقة، وكانت هناك مثابرة ولم ييأس أحد وكان يوجد روح القيادة، كل هذه دروس كثيرة علينا العمل منها.

