سيرين عبد النور ترد على أسئلة قعدة رجالة بالغناء

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يستضيف برنامج "قعدة رجالة" في موسمه الثالث النجمة سيرين عبد النور، لتمثل المرأة في المجتمع العربي وتواجه الرجال الثلاثة نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ، الذين يتبنون فكرة أن المرأة لها عقل صغير، وغير مناسب أن تحكي لها كل شيء لأنها قد تفسده عليك.



ومن الناحية الأخرى، أتخذت النجمة سيرين عبد النور، موقفًا دفاعيًا رافضة التقليل من عقل المرأة، ومؤكدة أنها قد تكون سببًا في نجاح زوجها، كما غنّت بعض من مقاطع اغنياتها لترد على بعض أسئلة النجوم.



ويعتبر برنامج قعدة رجالة هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة.


وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

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