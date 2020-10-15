جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تعود منافسات الدوري الإيطالي الممتاز مرة أخرى بداية من يوم السبت المقبل 17 أكتوبر لنبدأ في منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الكالتشيو لعام 2020/2021.

وكانت جميع الدوريات في قارة أوروبا متوقفة منذ يوم السبت الماضي بسبب فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر أكتوبر وخوض بعض المنتخبات لمنافسات بطولة دوري أمم أوروبا وخوض البعض الأخر لمنافسة تصفيات كأس العالم قطر 2020.

ويتصدر نادي أتالانتا حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل ثلاثة مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:

- أتالانتا 9 نقاط.
2- ميلان 9 نقاط.
3- ساسولو 7 نقاط.
4- إنتر ميلان 7 نقاط.
5- نابولي 6 نقاط.
6- هيلاس فيرونا 6 نقاط.
7- بينيفنتو 6 نقاط.
8- يوفنتوس 4 نقاط.
9- لاتسيو 4 نقاط.
10- روما 4 نقاط.
11- بولونيا 3 نقاط.
12- فيورنتينا 3 نقاط.
13- جنوى 3 نقاط.
14- سامبدوريا 3 نقاط.
15- سبازيا 3 نقاط.
16- بارما 3 نقاط.
17- كالياري نقطة.
18- تورينو دون نقاط.
19- أودينيزي دون نقاط.
20- كوروتوني دون نقاط

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