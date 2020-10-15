بعد انتقاله لطلائع الجيش.. تعرف على أبرز المحطات في مسيرة حسين السيد (أرقام)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده رسميا مع حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق العسكري في الموسم الجديد.

وحصل الأهلي على خدمات اللاعب عمر سامي لاعب فريق كرة اليد بنادي طلائع الجيش ضمن صفقة "مارسيلو".

ولعب حسين السيد معارا لنادي الصفاقسي في الموسم الماضي ولكن ظروف الطيران حالت دون عودته إلى تونس واستكمال مشواره مع الفريق التونسي في أغسطس الماضي واستمر مع الأهلي حتي انتقاله هذا الصيف إلى الجيش.

ماذا قدم حسين السيد قبل انتقاله لطلائع الجيش؟

- المقاصة:

حسين السيد صاحب الـ 29 عاما واحد من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي انتقل إلى المقاصة عام 2011 واستمر معه 3 سنوات، وخاض مع الفريق الفيومي 26 مباراة وسجل هدفين وحصل على 9 بطاقات صفراء قبل عودته للقلعة الحمراء مجددا واستمر مع الفريق حتي رحيله إلى طلائع الجيش.

- الأهلي:

لعب "مارسيلو" مع الأهلي 49 مباراة في مختلف البطولات (31 بالدوري الممتاز – 7 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المحلي – 8 في دوري أبطال إفريقيا – 2 بالبطولة العربية)، وسجل 4 أهداف فقط، وصنع 6 أهداف أخري،  وتوج مع المارد الأحمر بلقب بطولة الدوري الممتاز 4 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين.

- الصفاقسي والاتفاق:

تخلل فترة تواجد حسين السيد مع الأهلي إعارته "مرتين"، الأولي كانت لفريق الاتفاق السعودي موسم 2017 / 2018، ولعب معه 34 مباراة، سجل هدفين وصنع هدف وحصل على 11 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرة وحيدة، بينما لعب في الثانية لفريق الصفاقسي التونسي موسم 2019 / 2020، وخاض مع الفريق 5 مباريات ولم يسجل أي أهداف.

- منتخب مصر:

أما مع منتخب مصر لعب نجم الأهلي السابق مباراتين فقط مع الفراعنة تحت قيادة شوقي غريب ولم يسجل أي أهداف.

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