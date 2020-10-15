حمادة هلال ينشر صورة جديدة له من مستشفى بهية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان حمادة هلال، جمهوره بصور جديدة له عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حمادة هلال، بالصور برفقة مجموعة من جمهوره ومحبيه من داخل مستشفى بهية.

وعلق هلال على الصور وكتب : الناس الحلوة.. اللهم اشفى كل مريض.. مستشفى بهية.

وتباينت الكثير من التعليقات على الصور وكتب أحد متابعيه "ربنا يقدرك على فعل الخير".

من جهة أخرى، حقق كليب "جمالها" لـ الفنان حمادة هلال، والفنانة منة عرفة، 11 مليون مشاهدة، بعد طرحه على يوتيوب يوم 25 مايو، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وشاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ "موديل"، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال.


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