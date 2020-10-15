مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق السادس بمنطقة دار السلام

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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لقى طفل مصرعه أثر سقوطه من الطابق السادس من شرفة منزله بمنطقة دار السلام بدائرة القسم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود طفل متوفى بأحد الشوارع بمنطقة دار السلام والانتقال والفحص تبين أن الطفل سقط من شرفة شقة اسرتة ولقى مصرعه في الحال.
وجارى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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