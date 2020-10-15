أزمة خلاف جديدة يثيرها الفنان باسم سمرة.. التفاصيل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثار الفنان باسم سمرة، الجدل، أثناء حضوره إحدى حفلات مؤدي المهرجانات عمر كمال، وذلك عقب توجيه "كمال" التحية لكل الحضور ولم يخص باسم سمرة بإسمه.


وأوقف مؤدي المهرجانات عمر كمال الحفل، ليحيي باسم سمرة قائلا: "يا أستاذ باسم أنت أستاذنا كلنا وجزمتك فوق راسى وأقسم بالله أنا ما شفتك وأنا بعتذر لك.. والله العظيم أنت فوق رأسى وأنا مقدرش أزعلك كمان مرة".


وأصر باسم سمرة علىأن ينول عمرو كمال من المسرح يحيي سعد الصغير،، واعتذر "الصغير" لباسم سمرة بسبب عدد ذكر اسمه في التحية.

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