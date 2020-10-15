أوس أوس يشارك جمهوره بصورة جديدة له عبر "إنستجرام"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص نجم مسرح مصر أوس أوس، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام". 


ونشر أوس أوس، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر أوس أوس، بالصورة من داخل منزله وهو يشرب قهوته ، وعلق على الصورة قائلاً: "لديّ حلم".


يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسرحية "صباحية مباركة "، وهى من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناج

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