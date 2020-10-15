السعودية: جهود السلام يجب أن تركز على إعادة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:02 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
وكالات
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قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، إن جهود السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات.

 

وأضاف خلال مشاركته على الإنترنت في فعالية لإحدى المؤسسات الفكرية الأمريكية: "في نهاية المطاف، إن الشيء الوحيد الذي بإمكانه توفير سلام واستقرار دائمين هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

 

وأفادت وكالة "رويترز" بأن تصريح الوزير السعودي فيه إشارة إلى استبعاد عقد اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل في المستقبل القريب.

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