شاهد.. القتل الرحيم للأطفال دون الـ12 عامًا في هولندا

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عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا عن قانون للحكومة الهولندية يسمح بالقتل الرحيم للأطفال دون الـ12 عامًا.



وأوضح تقرير قناة الغد أن الحكومة الهولندية تقر خططا للسماح بالقتل الرحيم للأطفال فى هولندا حيث أثارت القضية جدلًا شديدًا في هولندا ونقاشات واسعة استمرت لعدة أشهر في الحكومة الهولندية وواجهت معارضة قوية من الأحزاب المسيحية المحافظة.



وأضاف أن الحكومة الهولندية تسمح بالقتل الرحيم للأطفال المصابين بأمراض عضال ممن تتراوح أعمارهم بين عام واحد و12 عامًا وهو الذي سيتم تطبيقه على الأطفال الذين لا أمل لهم في الحياة.



وتابع القتل الرحيم بات قانونيًا حاليا للأطفال الأكبر من 12 عاما لكن بشرط الحصول على موافقة إلزامية من المرضى وأولياء أمورهم.



وقال وزير الصحة هوغو دي يونغ، إن القواعد الجديدة ستحول دون تعرض بعض الأطفال إلى معاناة "بلا أمل وعلى نحو لا يُحتمل".



القوانين الحالية في هولندا لن تحتاج إلى تغيير لكن الأطباء سيعفون من الملاحقة القضائية حال تنفيذ عمليات قتل رحيم للأطفال ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد في الأشهر القليلة المقبلة.



القتل الرحيم ليس ظاهرة مستحدثة في هولندا فقد ظهر قانونيا عام 2002 فى بلجيكا ولا يزال واحدة من القضايا الخلافية حول العالم.



وأقرت الحكومة الهولندية خططًا للسماح بالقتل الرحيم للأطفال المصابين بأمراض عضال، ممن تتراوح أعمارهم بين عام واحد و12 عامًا.



والقتل الرحيم قانوني حاليا في هولندا للأطفال الأكبر من 12 عاما، لكن بموافقة إلزامية من المرضى وأولياء أمورهم.

