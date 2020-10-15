راعب علامة برفقة نجله فى أحدث ظهور ويعلق "عندما يتجسد القلب فى صورة إنسان"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص المطرب راغب علامة، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر راغب، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر بالصورة برفقة ابنه وسط البحر، وعبر عن حبه الشديد له وكتب : عندما يتجسد القلب بصورة إنسان فهو حبيبى. 


وفي سياق آخر، انتهى الفنان راغب علامة من تسجيل بعض أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، والألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، و يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.

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