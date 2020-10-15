كلوب: ليفربول لن يتأثر بسباعية أستون فيلا أمام إيفرتون

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:00 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
وكالات
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قلل يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي من أثر الهزيمة التي تعرض لها فريقه في الجولة الماضية من البريمير ليج أمام أستون فيلا بسباعية قبل مباراة نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بعد بغد السبت.

ومني فريق ليفربول بهزيمة تاريخية أمام أستون فيلا (2-7) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري، على ملعب "فيلا بارك"، وذلك ضمن الجولة الرابعة من "البريميرليغ".

ويستعد ليفربول لاستعادة توازنه بعد كبوة "فيلا بارك"، في ملعب "غوديسون بارك" معقل جاره اللدود إيفرتون، يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال يورغن كلوب في تصريحات لشبكة "تالك سبورت" الإنجليزية: "في بعض النواحي، أحب الخسارة الكبيرة أكثر من الخسارة (2-3) مثلا، لأن ذلك يجعل الأمور أكثر وضوحا".

وأضاف: "كان من الممكن أن نخسر تلك الليلة (2-3)، ثم نعود إلى المنزل، ويذهب الشباب إلى منتخباتهم الوطنية، ونحلل المباراة، وهذا كل شيء".

ولم يشارك معظم لاعبو ليفربول في فترة التوقف الدولي، ويرى كلوب أن ذلك سيساعدهم في تصفية ذهنهم قبل عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الألماني: "بالنسبة لي، كان من المهم جدا ألا يخوض اللاعبون مباريات في فترة التوقف الدولي، لأنهم جميعا خاضوا 3 مباريات، ولعب مباريات مكثفة ومهمة مع منتخبات بلادهم، يعني أنهم سيعودون إلى ليفربول بنصف عقولهم، لذلك أردت أن يركزوا بشكل أفضل".

وتابع: "من خاضوا فترة التوقف الدولي لعبوا المباريات الأخيرة يوم الأربعاء، وصلوا إلى هنا متعبين للغاية يوم الخميس، لذلك سنحاول مساعدتهم على التعافي".

وعاد كلوب للحديث عن مباراة أستون فيلا، وأكد: "كتبت كل الأمور التي فكرت فيها عن تلك المباراة، وبعد ذلك يمكننا حقا إنهاءها في الوقت الحالي".

واختتم يورغن كلوب حديثه عن الاستعدادات لمواجهة إيفرتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "لدينا جلسة تدريب واحدة يوم الجمعة، ثم نلعب أمام إيفرتون الطائر، لذلك هذا كل شيء، لا يمكننا تغيير ذلك، ولا نريد تغييره".

ويتصدر إيفرتون ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه أستون فيلا، الذي خاض 3 مباريات.

بينما يحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الخامس برصيد 9 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف خلف كل من ليستر سيتي وأرسنال، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الرتيب.


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