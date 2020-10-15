"لو ضعفت هتموت".. محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة والجمهور يتفاعل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه الفنان محمد صبحي، رسالة مؤثرة لجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وشارك "صبحي" صورة له، وكتب تعليقا قائلا: "كنا بنقول امتى نخلص من المدرسة وواجب الحساب لكن طلعت الحياة أصعب بكتير من واجب الحساب !".


وتفاعل الجمهور مع منشور محمد صبحي، وذلك عبر خاصية التعليقات وكتب أحدهم قائلا: "فعلا الحياة صعبة والغلبان بينداس دنيا الأقوياء والاغنياء مفيش مكان للضعفا وأن ضعفت هتموت"، وكتب آخر: "الحياه مدرسة تانية ليها حسابات اصعب لانها ملهاش معادلة واضحة".

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