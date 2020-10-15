"لو ضعفت هتموت".. محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة والجمهور يتفاعل





وتفاعل الجمهور مع منشور محمد صبحي، وذلك عبر خاصية التعليقات وكتب أحدهم قائلا: "فعلا الحياة صعبة والغلبان بينداس دنيا الأقوياء والاغنياء مفيش مكان للضعفا وأن ضعفت هتموت"، وكتب آخر: "الحياه مدرسة تانية ليها حسابات اصعب لانها ملهاش معادلة واضحة".

وجه الفنان محمد صبحي، رسالة مؤثرة لجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وشارك "صبحي" صورة له، وكتب تعليقا قائلا: "كنا بنقول امتى نخلص من المدرسة وواجب الحساب لكن طلعت الحياة أصعب بكتير من واجب الحساب !".