"لو ضعفت هتموت".. محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة والجمهور يتفاعل
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:50 م
مي مرسي
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وجه الفنان محمد صبحي، رسالة مؤثرة لجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وشارك "صبحي" صورة له، وكتب تعليقا قائلا: "كنا بنقول امتى نخلص من المدرسة وواجب الحساب لكن طلعت الحياة أصعب بكتير من واجب الحساب !".
وتفاعل الجمهور مع منشور محمد صبحي، وذلك عبر خاصية التعليقات وكتب أحدهم قائلا: "فعلا الحياة صعبة والغلبان بينداس دنيا الأقوياء والاغنياء مفيش مكان للضعفا وأن ضعفت هتموت"، وكتب آخر: "الحياه مدرسة تانية ليها حسابات اصعب لانها ملهاش معادلة واضحة".
وشارك "صبحي" صورة له، وكتب تعليقا قائلا: "كنا بنقول امتى نخلص من المدرسة وواجب الحساب لكن طلعت الحياة أصعب بكتير من واجب الحساب !".
وتفاعل الجمهور مع منشور محمد صبحي، وذلك عبر خاصية التعليقات وكتب أحدهم قائلا: "فعلا الحياة صعبة والغلبان بينداس دنيا الأقوياء والاغنياء مفيش مكان للضعفا وأن ضعفت هتموت"، وكتب آخر: "الحياه مدرسة تانية ليها حسابات اصعب لانها ملهاش معادلة واضحة".
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