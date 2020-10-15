وزارة الثقافة تقيم حفل تأبين للنجم الراحل محمود ياسين تعرف علي التفاصيل!

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، إقامة حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين على خشبة المسرح القومي بالتنسيق مع أسرة الفنان الراحل.

وذلك حاليا خلال حفل قطاع شئون الانتاج الثقافة بمناسبة احتفالات أكتوبر اليوم، بعد الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل بحضور احمد رزق ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي والمؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي وعدد كبير من نجوم الفن.


ومن المقرر إقامة التأبين خلال الشهر الجاري ويتم استكمال فعاليات الحفل ومن المقرر ختام الحفل بتكريم نجوم الفن المشاركين في الأعمال الوطنية .

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