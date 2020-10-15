بإطلالة ساحرة.. سيرين عبدالنور تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور

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تحرص الفنانة سيرين عبدالنور، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات إنستجرام.



ونشرت سيرين، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت سيرين بالصورة بإطلالة رقيقة وجرئية مرتدية فستان أسود مكشوف الظهر ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.



يُشار أن سيرين عبد النور انشغلت الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دانتيل"، قبل أن يتوقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



مسلسل "دانتيل" من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.



يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.