رئيس جامعة الأزهر يوافق على احتساب درجات الرأفة لمواد الفصلين الدراسيين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:39 م
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر على ما عرضه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ بشأن احتساب درجات الرأفة على عدد مواد الفصلين الدراسيين؛ الأول والثاني للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م.

وقال الدكتور المحرصاوي: إن تعديل هذا القرار  يأتي مراعاةً لمصلحة الطلاب؛ فقد كان القرار السابق هو أن تحتسب درجات الرأفة على الفصل الدراسي الأول فقط، مشيرًا إلى أنه ستخاطب الكليات لتعديل نتائجها وفقًا لهذا القرار الجديد.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين محمد عبد الرحمن محمد ‏الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف.‏

كما أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، ‏رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.‏

وكان الدكتور الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح ‏عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسير أعمال وكيل الأزهر.‏

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