أورتيجا يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد

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يحرص مطرب المهرجانات أورتيجا، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات إنستجرام.



ونشر أورتيجا منذ قليل صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وشوق جمهوره لعمل جديد وعلق قائلاً: "المملكة قريباً".



يذكر أن أخر أعمال أوكا وأورتيجا، هو مهرجان “جايز”، والذي تم طرحه في نهاية شهر أبريل الماضي، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهو من كلمات أوكا وميدو الفنان، وألحان وليد سعد.

