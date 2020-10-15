"شرف لبرج الميزان"..محمد رمضان يهنئ شقيقه بعيد ميلاده

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هنأ الفنان محمد رمضان شقيقه محمود رمضان بعيد ميلاده، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "رمضان" تعليقا على صورة جمعته بشقيقه قائلا: "كل سنة وأنت جنبي انهاردة عيد ميلاد أخويا محمود رمضان.. انت شرف كبير لبرج الميزان".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" مع عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وإدوارد وروجينا ونجلاء بدر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.