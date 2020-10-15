فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:51 م
كورونا فرنسا
كورونا فرنسا
وكالات
Advertisements

أعلنت فرنسا اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بـ"كوفيد-19" في يوم واحد، وهو أعلى رقم يتم تسجيله للمصابين بفيروس كورونا في أوروبا منذ ظهور الوباء.

 

وسجلت فرنسا 30621 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء والأول فوق عتبة 30 ألف حالة، بحسب الأرقام الصادرة الخميس عن السلطات الصحية.

 

ويبلغ معدل إيجابية الاختبار 12.6% ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة الآن 809684.

 

ومع 88 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة، بلغ عدد ضحايا الوباء في فرنسا 33125 شخصا.

 

وارتفع عدد الأشخاص المصابين بـ Covid-19 وتم إدخالهم للمستشفى بواقع 411 ليصل إلى 9605، فيما دخل 77 شخصا إضافيا خلال اليوم الأخير إلى وحدة العناية المركزة ليرتفع المجموع إلى 1750 مريضا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 كورونا فى أوروبا كورونا فيروس كورونا المستجد فرنسا

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ يوم

مدافع الوداد يصدم الأهلي قبل موقعة كازبلانكا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 10 ساعة

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ ثلث ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

ألمانيا تسجل 123 وفاة جديدة بكورونا بالإضافة إلى 7119 إصابة

المكسيك تسجل 7729 حالة إصابة جديدة بكورونا و639 وفاة

تسجيل 996 إصابة و19 وفاة بكورونا في تركيا

البرازيل تسجل أكثر من 51 ألف حالة إصابة بكورونا

فرنسا تسجل 16 وفاة و3304 إصابات جديدة بكورونا

فرنسا تسجل أكثر من 10 ألاف إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:37 م

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

07:31 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي