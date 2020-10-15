بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه الوزارة قررت اعتماد شهادات ال ACT المنعقدة داخل مصر للطلاب العائدين من الخارج لهذا العام فقط.



وأضاف في تصريح له علي صفحته الشخصية علي الفيس بوك: يبدأ الاعتماد في ديوان الوزارة يوم الاحد ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠.



وكان قد قال الوزير من قبل في رسالة الى أولياء أمور طلبة الدبلومة الامريكية: تعتمد الوزارة نتائج امتحانات ال ACT +EST اليوم (٧ اكتوبر ٢٠٢٠) وترسلها الى مكتب التنسيق والمجلس الاعلى للجامعات صباح يوم الاحد ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ بترتيب وتعاون كامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأضاف تتعاون الوزارتان من اجل قبول ابنائنا في الجامعات المصرية رغم الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا حول العالم.



واستكمل: نرجو ان يطمئن أولياء الأمور الى أن الوزارتين ￼حريصتان على اتمام القبول بالجامعات لكل ابنائنا الناجحين في مختلف امتحانات الدبلومة الامريكية هذا العام.