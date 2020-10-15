مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا









يستعد النادي الاهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت المقبل 17 أكتوبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وستقام المباراة بين الأهلي والوداد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام الوداد، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.





خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - حسين الشحات - جونيور أجايي.





خط الهجوم: أليو بادچي.



