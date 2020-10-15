هل يُقام الكلاسيكو بحضور الجماهير؟.. وزيرة الصحة بكتالونيا تُجيب





أكدت ألبا فيرجيس، وزيرة الصحة بحكومة كتالونيا، أن مباراة الكلاسيكو المقبلة والتي على ملعب "كامب نو" في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، بين ريال مدريد وبرشلونة، سيقام بدون حضور الجماهير.









وجاء ذلك في مقابلة أجرتها الخميس، مع إذاعة كاتالونيا، وأشارت فيها إلى أن نادي برشلونة لم يرسل إلى وزارة الصحة أو إدارة المخطط الإقليمي للحماية المدنية في كاتالونيا (المسؤولة عن إدارة أزمة كورونا في الإقليم)، حتى الآن، اقتراحه حول كيفية تنفيذ التصويت على اقتراح سحب الثقة من مجلس الإدارة، لإقراره.







جدير بالذكر أن البرسا قدم إلى حكومة كاتالونيا بروتوكول 'Clean and Safe Space' ليتمكن من استقبال جمهور في كامب نو.







ويسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشغل الجمهور لـ30% من سعة الملعب في مبارياته، لكن بشرط الحصول على موافقة السلطات الصحية المحلية.







ومع ذلك، أوضحت وزيرة الصحة الإقليمية أنه في ظل الظروف الحالية التي يتطور فيها وباء كورونا، لا يمكن السماح لفريق "البلاوغرانا" بخوض مبارياته في الوقت الراهن في كامب نو بحضور جمهور.