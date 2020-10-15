عاطر حنورة: مدارس المشاركة المتميزة للغات تخاطب الشريحة المتوسطة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:27 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إن إدارة مدارس المشاركة المتميزة للغات ستكون للقطاع الخاص سواء البناء أو التأسيس أو الصيانة أو التشغيل، وتحت إشراف عام لوزارة التربية والتعليم، وهذه المدارس شأنها شأن مدارس اللغات.

وتابع "حنورة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الهدف الأساسي من مدارس المشاركة أنها تخاطب الشريحة المتوسطة، التي ترغب في حصول أبنائها على مستوى تعليم جيد، وغير قادرة على مصروفات المدارس الخاصة التي تقدر بـ 35 الف جنيه أو أكثر.

ولفت إلى أن هذه المدارس تهدف على جذب الشريحة المتوسطة بمصروفات تصل لثلث مدارس اللغات الخاصة، مما يؤدي إلى تقليل الكثافات في المدارس الحكومية. 

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كشف الدكتور طارق جلال شوقي وزير التربية والتعليم الفني، عن أن الوزارة تقوم بإجراء عمليات تطوير شاملة في التعليم الفني لا تقل أهمية عن عمليات التطوير التى تقوم بتنفيذها في التعليم الثانوي.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الوزارة نجحت في الانتهاء من تطوير 40% من مناهج التعليم الفني التي يصل عددها إلى أكثر من 200 منهج، وتسعى للانتهاء من تطوير جميع المناهج بنهاية العام الجاري.

واشار الوزير، إلى أن ارتفع إجمالي عدد الطلاب الملتحقين في مدارس التعليم الفني إلى 55% بعد المرحلة الاعدادية، مشيرا إلى أن تستهدف رفع تلك النسبة إلى 77% بافتتاح عدد من المدارس التكنولوجية التي توفر الايدي العاملة التي تحتاجها في مختلف الصناعات بالتعاون مع وزارة الصناعة والشركات.

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