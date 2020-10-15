رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية: غرفة مخصصة لحالات الإشتباه بكورونا داخل المدارس (صور)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قام اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية، بجولة تفقدية للمدارس، يرافقه خلالها شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه التعليمية، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والتأكد من الجاهزية التامة لإستقبال العام الدراسي الجديد.
حيث توجها لتفقد مدرسة عبده مبروك بأبي قير، ومدرسة عقبة بن نافع بمنطقة طوسون، واستهدفت الجولة رصد مدي الاستعداد للعام الدراسي من قبل مديري المدارس ورصد أي مشكلات لإتخاذ اللازم حيالها والتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية.

وأشاد بهجت خلال الجولة بإستعدادات المدارس وتوفير المطهرات اللازمة، فضلا عن تجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة في حال ظهور أي حالات اشتباه أثناء اليوم الدراسي، كما أشاد بالإهتمام بالفصول ودورات المياه، والمظهر العام والجمالي للمدارس، وأعمال طلاء أرضيات الفناء وعمل علامات محددة للتوجيه بإتباع اسلوب التباعد الاجتماعي أثناء طابور الصباح، وعمل لافتات إرشادية بأساليب الوقاية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور السادة مسؤولي وقيادات إدارة المنتزه التعليمية  ، ومدير العلاقات العامة والإعلام بحي ثان المنتزه  ، ورئيس وحدة حماية الطفل المعرض للخطر  ، ومدير اللجان والمجالس بالمنتزه ثان.
رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية: غرفة مخصصة لحالات الإشتباه بكورونا داخل المدارس (صور)
رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية: غرفة مخصصة لحالات الإشتباه بكورونا داخل المدارس (صور)
رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية: غرفة مخصصة لحالات الإشتباه بكورونا داخل المدارس (صور)
رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية: غرفة مخصصة لحالات الإشتباه بكورونا داخل المدارس (صور)
رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية: غرفة مخصصة لحالات الإشتباه بكورونا داخل المدارس (صور)
رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية: غرفة مخصصة لحالات الإشتباه بكورونا داخل المدارس (صور)
رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية: غرفة مخصصة لحالات الإشتباه بكورونا داخل المدارس (صور)
رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية: غرفة مخصصة لحالات الإشتباه بكورونا داخل المدارس (صور)
رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية: غرفة مخصصة لحالات الإشتباه بكورونا داخل المدارس (صور)
رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية: غرفة مخصصة لحالات الإشتباه بكورونا داخل المدارس (صور)

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