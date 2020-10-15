"بطولة النخبة لكرة اليد".. مضر يتغلب على مضيفه الوحدة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
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تغلّب فريق مضر على نظيره الوحدة في الجولة الأولى من منافسات بطولة النخبة لكرة اليد التي تقام مبارياتها على الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بنتيجة 27 - 24.

وأسهم حسن آل تريك حارس فريق مضر في تفوق فريقه على الوحدة "مستضيف البطولة" بعد تصديه لأكثر من 27 تسديدة ليتقدّم فريقه مع نهاية الشوط الأول 13-10 ويواصل تألقه قبل أن يحسم اللقاء بفوز مضر 24 - 27.

وتلعب غدًا مواجهتان في ذات البطولة حيث يواجه النور فريق الوحدة عند الرابعة مساءً ، يتبعها لقاء الخليج أمام مضر عند الساعة السادسة مساءً.

وبعد نهاية الجولة الأولى يصبح ترتيب الفرق كالآتي:

النور - نقطتان - له 30 - عليه 26 - =4+
مضر - نقطتان - له 27 - عليه 24 - = 3+
الوحدة - بدون نقاط - له 24 - عليه 27 - = 3-
الخليج - بدون نقاط - له 26 - عليه 30 - = 4-

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