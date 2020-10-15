"بطولة النخبة لكرة اليد".. مضر يتغلب على مضيفه الوحدة

تغلّب فريق مضر على نظيره الوحدة في الجولة الأولى من منافسات بطولة النخبة لكرة اليد التي تقام مبارياتها على الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بنتيجة 27 - 24.





وأسهم حسن آل تريك حارس فريق مضر في تفوق فريقه على الوحدة "مستضيف البطولة" بعد تصديه لأكثر من 27 تسديدة ليتقدّم فريقه مع نهاية الشوط الأول 13-10 ويواصل تألقه قبل أن يحسم اللقاء بفوز مضر 24 - 27.





وتلعب غدًا مواجهتان في ذات البطولة حيث يواجه النور فريق الوحدة عند الرابعة مساءً ، يتبعها لقاء الخليج أمام مضر عند الساعة السادسة مساءً.





وبعد نهاية الجولة الأولى يصبح ترتيب الفرق كالآتي:





النور - نقطتان - له 30 - عليه 26 - =4+

مضر - نقطتان - له 27 - عليه 24 - = 3+

الوحدة - بدون نقاط - له 24 - عليه 27 - = 3-

الخليج - بدون نقاط - له 26 - عليه 30 - = 4-



