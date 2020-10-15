ضبط المتهمين بخطف حقيبة من مواطن في النزهة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:21 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من أحد المواطنين بقيام شخصين بخطف حقيبة يده أثناء سيره بدائرة القسم وبداخلها (2 هاتف محمول – مبلغ مالى – أوراق شخصية)، مستقلين دراجة نارية ولاذا بالفرار.

أسفرت التحريات عن تحديد هويتهما ( عاطلان – لهما معلومات جنائية– مقيمان بمحافظة القليوبية)، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة المُشار إليها.

وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات والمتهمان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 9 ساعات

مدافع الوداد يصدم الأهلي قبل موقعة كازبلانكا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 22 ساعة

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ ساعتين

موسيماني يفاوض صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي