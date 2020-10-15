ضبط المتهمين بخطف حقيبة من مواطن في النزهة

Advertisements

تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من أحد المواطنين بقيام شخصين بخطف حقيبة يده أثناء سيره بدائرة القسم وبداخلها (2 هاتف محمول – مبلغ مالى – أوراق شخصية)، مستقلين دراجة نارية ولاذا بالفرار.



أسفرت التحريات عن تحديد هويتهما ( عاطلان – لهما معلومات جنائية– مقيمان بمحافظة القليوبية)، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة المُشار إليها.



وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات والمتهمان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.