أمن القاهرة يضبط عصابة سرقة المواطنين بالساحل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:18 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطلان) لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى المواطنات بدائرة قسم الساحل بالقاهرة بداخلها (2هاتف محمول - مبلغ مالى) بأسلوب الخطف، بإستخدام دراجة نارية "تروسيكل".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، كما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "الخطف - المغافلة " وإعترفا بإرتكابهم (2) حادث وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبسؤال المجنى عليها تعرفت على المتهمان والمضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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