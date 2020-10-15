تعليم الفيوم: انهاء استعدادات مدارس التعليم الفني للعام الدراسي الجديد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:16 م
الاجتماع
الاجتماع
ريهام على
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عقد الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا مع مديري إدارات التعليم الفني ( الزراعي والصناعي والتجاري ) بالمديرية والإدارات التعليمية بحضور المهندس طة البنا، مدير عام التعليم الفني والعلاقات العامة بالمديرية، بقاعة مسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الانضباط والالتزام في العمل منذ بدء العام الدراسي الجديد 2021 م، والاهتمام بنظافة المدرسة ودورات المياة واستلام الكتب من مخازن الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وتوزيعها على الطلاب قبل بدء الدراسة، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتجهيز غرفة بالمدرسة مجهزة فى حالة حدوث أى شكوى صحية من أى طالب أو طالبة بالمدرسة.

كما أشار عبدالله إلى ضرورة نشر التوعية الصحية للطلاب بالمدارس، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التواصل المباشر والمستمر مع الوحدات الصحية التابعة والقريبة من المدرسة.

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