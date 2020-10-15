ضبط نصاب استولى على 2 مليون جنيه من أهالي النزهة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:15 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية لقيامه بالإشتراك مع آخر بالنصب والإحتيال على المواطنين بمنطقة النزهة والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتمكنا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها 2 مليون جنيه مصرى – 800000 دولار أمريكي، تحت ذات الزعم مقابل أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد، وكذا التوقيع لهم على شيكات بنكية بالمبالغ المالية المتحصلة منهم والتى تم رفضها من قبل البنك لعدم كفاية الرصيد.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط المتهم الهارب.

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