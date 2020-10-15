قيادة سابقة بالداخلية: "لو حد ثبتك فالشارع متقاوحش.. دول ضايعين"

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قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ثقة المصريين في جهاز الشرطة يقينية، حيث أنهم يدركون أن الشرطة ستضبط المتهمين في جريمة واقعة "فتاة المعادي"، وبالفعل كانت الشرطة عند حسن ظن الشعب.



وأشار "المقرحي"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن فتاة المعادي شهيدة في سبيل الدفاع عن حقها، وممتلكاتها، والمتهمين سيناولوا الحساب الرادع، موجها التحية لجهاز الشرطة لتمكنه من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة.



وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن نوعية هذه الحوادث ليست جديدة على الارع، ولكن الجديد سرعة ضبط الجناة وهو ما يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، متابعا: "المواطن المصري أصبح المصدر الأول للمعلومات لرجل الشرطة".



نعى اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الفتاة ضحية واقعة المعادي، مشيرًا إلى أن حادث المعادي لا ي دل على وجود تقصير أمني، حيث أنه مجرد حادث عشوائي.وشدد "البسيوني"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على ضرورة ألا نضع متعلقات هامة في الحقيبة الشخصية أثناء تواجدنا في الشارع، مضيفا: "نحط في الشنطة مكياج، مناديل.. بلاش نحط بطاقة شخصية أو فلوس، أو كروت البنك.. محدش يتمسك بالشنطة".ووجه نصيحة إلى المواطنين، "لما يجي حد يثبتك متقاوحش.. دول ضايعين ومبرشمين"، مشيرا إلى أنه لابد من الاهتمام بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع، مؤكدا أنها تساهم في كشف الجرائم، ولا تكذب.