تراجع كبير فى انتاج النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

تراجع كبير أصاب إنتاج النفط الأمريكي ليفقد نحو 500 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، وتعرضت الولايات المتحدة لإعصار "دلتا" في خليج المكسيك خلال الأسبوع الماضي أثر على إنتاج الخام.





وبحسب بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، فإن إنتاج الولايات المتحدة من النفط تراجع إلى 10.500 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر الجاري، مقارنة مع 11 مليون برميل يومياً.





وتراجعت صادرات النفط الأمريكية بنحو 524 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتهبط إلى 2.135 مليون برميل يومياً.





كما انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط إلى 5.286 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنصرم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 447 ألف برميل يومياً مقارنة مع الأسبوع السابق له.





ويعني ذلك أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام (الفارق بين الصادرات والواردات) شهدت زيادة بنحو 77 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر الجاري ليصل إلى 3.15 مليون برميل يومياً.





وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من النفط، فقد تراجعت بنحو 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 4:03 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم شهر نوفمبر بنحو 1.7 بالمائة إلى 40.33 دولار للبرميل.





في حين تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.7 بالمائة إلى 42.66 دولار للبرميل.