افتتاح مطعم يوتيوبر شهير وزوجته يتسبب في أزمة مرورية بالمعادي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:12 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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قامت أجهزة الأمن بتنظيم حركة المرور بشارع ٩ بمنطقة المعادى عقب تجمع عدد كبير من المواطنيين لحضور افتتاح مطعم يمتلكة يوتيوبر شهير وزوجته.

رصدت أجهزة الأمن تجمع المئات من المواطنيين لحضور حفل افتتاح مطعم يديرة يوتيوبر شهير وزوجتة مما تسبب فى عرقلة الحركة المرورية بالشارع، فقام رجال الأمن بتنظيم الحركة وإبعاد المواطنيين من حرم الطريق العام وعادت حركة المرور مرة أخرى إلى طبيعتها.

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