جورجينيو يقترب من تجديد عقده مع تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي يخطط للحفاظ على نجم خط وسط الفريق الإيطالي جورجينيو وذلك عن طريق تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.





وأفادت شبكة AreaNapoli الإيطالية بأن تشيلسي يستعد لبدأ محادثاته مع جورجينيو من أجل تجديد عقده مع النادي اللندني.





وأكدت الشبكة الإيطالية أن تشيلسي يرغب في إنهاء الجدل حول مستقبل النجم الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا بعد ارتباطه بالرحيل عن الفريق والإنتقال إلى صفوف آرسنال.





وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن جورجينيو يلعب في تشيلسي منذ عام 2018 قادمًا من نابولي وخاض مع البلوز حتى الآن 102 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 3 أهداف آخرين.