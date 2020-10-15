النزاع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يتسبب في إلغاء عرض "بيرو"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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منعت السلطات التركية مسرحية باللغة الكردية كان مقررًا أن تعرض في مسرح بلدية إسطنبول للمرة الأولى منذ تأسيس المسرح قبل 106 عاما.

وأوضح تقرير قناة الغد، أن الحكومة وجهت التركية لفريق عمل مسرحية كردية بعد قرار إلغائها رسالة مفادها "كفاكم دعاية لحزب العمال الكردستاني".

وأضاف التقرير أن السلطات التركية تواصل قمعها ضد المخالفين لسياستها، حتى نقلت الخلاف السياسي إلى خشبة المسرح.
وتعد المسرحية بيرو ترجمة كردية لمسرحية الأبواق والتوت البري للكاتب الإيطالي داريو فو.

وكان من المقرر أن تكون أول عمل باللغة الكردية بإسطنبول في تاريخ تركيا الحديث، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب داخل فريق عمل المسرحية.

ومن جانبها قالت الممثلة الكردية روغيش كيريدجي، إن هذا الأمر عار على البلاد، لا سيما أن هذه مسرحية عرضت بكل لغات العالم.

ومن جهتها نفت السلطات التركية أن يكون السبب وراء المنع يتمثل في لغتها.

وأكدت وزارة الداخلية التركية أن العروض المسرحية باللغة الكردية مسموح بعرضها، لكن لا يمكن عرض مسرحية تتضمن دعاية لحزب العمال الكردستاني.

ذلك التبرير لم يقنع فريق عمل المسرحية التركية.

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